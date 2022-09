House of the Dragon: i draghi di Westeros sono troppo grandi per poter volare?

House of the Dragon è entrata nel vivo e una vecchia teoria di un esperto di aereonautica sembrerebbe essere riemersa online dopo diversi anni. I protagonisti di questa particolare teoria non sono altro che i draghi dello show, le magnifiche creature di casa Targaryen tanto amate dai fan, che secondo alcuni non dovrebbero essere capaci di volare.

Secondo le stime di Guy Gratton, il peso dei draghi della serie sarebbe all'incirca di 2585 kg, con un'apertura alare che non sarebbe abbastanza grande da sostenere quel peso in volo qui sulla Terra. Ma nel mondo creato da George R.R. Martin non sarebbe così. Infatti, a Westeros l'atmosfera sarebbe diversa da quella della Terra, molto più densa, e sollevarsi in aria richiederebbe così meno energia.

Ma non finisce qui. "Ci sono prove empiriche che supportano questo studio", scrive Gratton. "Guardando alcuni episodi di Game of Thrones noterai che praticamente chiunque può prendere una lancia o una spada e lanciarla a una distanza che farebbe provare una profonda invidia anche a un lanciatore di giavellotto olimpico. La gravità sembrerebbe essere più o meno simile alla nostra, ma le armi sembrerebbero poter venir lanciate con più facilità che sulla Terra, coerentemente con un'atmosfera di densità maggiore".

Prima di salutarvi, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di House of the Dragon 1x04 e vi lasciamo con le parole di Kit Harington sullo spinoff di GoT.