House of the Dragon, una nuova edizione Monadori di Fuoco e Sangue arriva in libreria

Dal 22 agosto su Sky e NOW sarà possibile vedere la serie prequel di Game of Thrones House of the Dragon, e dopo qualche giorno approderà nelle librerie e online anche una nuova edizione Mondadori del libro Fuoco e Sangue.

Proprio così, presto avremo doppia dose di House of the Dragon.

Gli spettatori orfani di Game of Thrones potranno finalmente tornare nel mondo di fantasia ideato da George R. R. Martin grazie ad House of the Dragon, l'adattamento televisivo di Fuoco e Fiamme, la storia antecedente ai fatti narrati nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e nella sua trasposizione televisiva.

La serie prequel prodotta sempre da HBO sarà capitanata dagli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik e vedrà nel cast una folta schiera di star come Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Graham McTavish, Matthew Needham e Bill Paterson interpretare personaggi risalenti a duecento anni prima gli eventi narrati nella serie madre.

Ma nel frattempo che attendiamo l'uscita del nuovo libro de Il Trono di Spade, e aspettiamo l'arrivo di un nuovo episodio dello spin-off su Sky e NOW, cosa potrebbe esserci di meglio che tuffarsi nelle avventure cartacee di Fuoco e Fiamme grazi a un'edizione nuova di zecca del libro targata Mondadori?

Per farlo basterà recarsi in libreria o acquistare online il libro nel nuovo formato a partire dal 30 agosto, proprio come annunciato anche sul sito Oscar Mondadori.

E voi, quanto hype avete per House of the Dragon? Fateci sapere nei commenti.