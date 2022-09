House of the Dragon, Elizabeth Olsen sul possibile casting: 'Non lo escludo, ma...'

A parte qualche volto già noto, da Sean Bean nell'originale a Matt Smith nel prequel, gli show di Game of Thrones investono su cast meno noti per lanciarli al successo, piuttosto che ingaggiare grosse star già affermatissime. Per questa ragione, il casting vociferato di Elizabeth Olsen in House of the Dragon può suonare strano.

Sul modo in cui Game of Thrones abbia lanciato nuovi volti noti nel mondo dell’intrattenimento, basti pensare a Kit Harington, che proprio di recente ha voluto dire la sua su House of the Dragon. Dopo il suo ruolo di Jon Snow, l’attore è sbocciato fino a guadagnarsi addirittura un ruolo nel Marvel Cinematic Universe. In questo caso però, che chiama in causa Elizabeth Olsen, il procedimento sarebbe opposto: dal MCU a GOT.

Di recente, Entertainment Tonight l’ha intervistata chiedendole conferma delle voci sul suo casting nella nuova serie distribuita in Italia su Sky e NOW, facendo riferimento ad alcune indiscrezioni twitter provenienti da fonti (apparentemente) attendibili e verificate. L’attrice ha risposto in modo alquanto perplesso o almeno questo è quello che ha voluto farci credere. Si è chiesta infatti come fosse possibile che il suo casting fosse stato addirittura “confermato” da account di "insider con spunta blu", considerato che a lei non era mai neanche arrivata voce di questo.

Insomma, per Elizabeth Olsen anche solo il concretizzarsi, in partenza, di questi rumor, non aveva alcun dato di partenza su cui fare affidamento. Ma alla domanda se, a questo punto, sarebbe interessata a prendere parte a questo franchise, che sia nel prequel in corso o nei futuri spinoff, la Olsen non lo ha escluso, dicendo che è sempre pronta a qualsiasi storia innovativa che valga la pena raccontare e con grandi personaggi.

