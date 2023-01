House of the Dragon, Emilia Clarke ammette: 'Lo sto evitando, sarebbe troppo strano!'

Tornando a Westeros in occasione di House of the Dragon il pensiero di tutti è volato inevitabilmente a Jon Snow, Daenerys Targaryen e soci: ma quanti dei vecchi eroi di Game of Thrones hanno effettivamente accettato di tornare sul luogo del misfatto dando una possibilità agli episodi della prima stagione dello show HBO?

Per un Kit Harington che si dice entusiasta della cosa, in effetti, c'è qualcuno che proprio non riesce a passarci su: stiamo parlando di Emilia Clarke, che proprio in queste ore ha ammesso di non esser riuscita a vincere le proprie resistenze seguendo le avventure di Rhaenyra, Alicent e soci.

"No, potete perdonarmi? È troppo strano! Sono felice che lo stiano facendo, sono al settimo cielo per tutti i premi... Ma davvero non ce la faccio, sarebbe troppo strano. È come se qualcuno mi dicesse: 'Vuoi andare a quella rimpatriata scolastica di un anno che non è il tuo? Vuoi andare a quella rimpatriata?' Mi sembrerebbe una cosa del genere. Lo sto evitando" sono state le parole dell'ex-Daenerys dello show tratto dai libri di George R.R. Martin.

Chissà che la nostra Madre dei Draghi non cambi idea, prima o dopo! Nel caso in cui aveste bisogno anche voi di essere convinti, intanto, qui trovate la nostra recensione della prima stagione di House of the Dragon.