House of the Dragon, Emily Carey chiarisce: 'Rhaenyra e Alicent? Mai pensato fossero gay'

I primi episodi di House of the Dragon hanno indugiato più volte sul rapporto piuttosto ambiguo tra Rhaenyra Targaryen e Alicent Highstone: la prima sequenza in cui le due ragazze appaiono insieme, in particolare, ha fatto storcere il naso a molti, in particolare a quei membri della comunità LGBTQ+ che hanno accusato lo show di queerbaiting.

Il queerbaiting, per chi non avesse dimestichezza con il termine, è l'attitudine di alcuni prodotti ad indugiare su atteggiamenti potenzialmente queer di alcuni personaggi senza però appoggiare apertamente la causa, fermandosi in una zona grigia: un'accusa fermamente rigettata da Emily Carey, interprete di Alicent.

"Essendo io stessa una donna queer so di cosa parlo, ma non stavo volutamente infondendo ciò nel personaggio. Sono ragazze di 14 anni, non conoscono la differenza tra platonico e romantico. Non sanno neanche cosa significhino le parole, figuriamoci i sentimenti" sono state le parole della giovane star dello show HBO che, ricordiamo, sta superando in ascolti Gli Anelli del Potere.

Carey ha proseguito: "Non volevamo 'renderle gay' o fare queerbaiting o cose del genere. Se volete leggerla così, se volete vederle come qualcosa in più che semplici amiche, fatelo. Se non volete, non fatelo". E voi, che idea vi siete fatti del rapporto tra Rhaenyra e Alicent? Fatecelo sapere nei commenti! Il successo di House of the Dragon, intanto, sta trainando anche i rewatch di Game of Thrones.