House of the Dragon, Emma D'Arcy: 'Dovrebbe essere normale vedere donne che partoriscono'

Come già lo era stata Game of Thrones, anche House of the Dragon presenta nel corso dei suoi episodi delle sequenze molto cruente e dirette di alcuni avvenimenti e presenta una scena di parto piuttosto raccapricciante nel finale. Emma D'Arcy in una chiacchierata con GQ, ha avuto modo di parlare di queste scene definite da molti come "controverse".

D'Arcy ha sottolineato che non dovrebbe essere affatto controverso vedere le donne in travaglio rappresentate nei film e in televisione. "Non mi piace l'idea che non dovremmo vedere le donne in travaglio rappresentate con un realismo crudo, con sangue, placenta e tutto il resto". La star di House of the Dragon ha continuato a criticare le persone che vogliono che le donne si conformino a una certa immagine sullo schermo.

"Sembra come se volessimo che le donne si conformino a una certa immagine", ha detto D'Arcy alla rivista. "Quello che è interessante, per quanto riguarda la recitazione, è che c'è anche molto divertimento nel realizzare le grandi sequenze fisicamente impegnative. Ed è interessante che forse a volte questo non sia concesso ai personaggi femminili".

Proprio rimanendo sull'argomento recitazione, 12 attori di House of the Dragon saranno sostenuti da HBO per i premi relativi alle categorie attoriali, due dei quali come protagonisti e 10 come interpreti non protagonisti. Emma D'Arcy, che ha iniziato a interpretare Rhaenyra Targaryen nel sesto episodio della serie, è stata candidata come attrice protagonista. Paddy Considine, l'attore che interpreta Re Viserys Targaryen, è l'altro nome in lizza come Attore protagonista.

Recentemente, Kit Harington ha detto la sua su House of the Dragon, ammettendo di non aver ancora completato l'intera stagione ma che quello visto finora gli è piaciuto parecchio.

"Ho perso un po' di tempo, non perché non mi piaccia, ma perché sono stato molto impegnato. Ma recupererò", ha detto Harington. "Sono più o meno a metà della stagione. Devo guardare la seconda metà, quindi cercherò di evitare qualsiasi tipo di spoiler. Posso dire che è grandiosa. Hanno fatto un ottimo lavoro. Sono davvero impressionato dalla serie e da come l'hanno portata avanti".