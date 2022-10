House of the Dragon: Emma D'Arcy ha guardato Game of Thrones solo dopo l'entrata nel cast

Emma D'Arcy è uno dei volti di punta di House of the Dragon, la serie campione d'ascolti su HBO che funge da prequel all'acclamata Game of Thrones. Il successo planetario di quest'ultima è un fatto assodato, eppure nel periodo in cui D'Arcy ha sostenuto l'audizione per il ruolo di Rhaenyra Targaryen non aveva mai visto nemmeno un episodio di GoT.

Parlando con Interview Magazine, è stato chiesto a D'Arcy se fosse sempre stata una fan di Game of Thrones. A quanto pare, non aveva mai guardato la serie prima di fare il provino per interpretare Rhaenyra Targaryen.

"Non l'avevo visto prima di fare l'audizione, e credo che questo sia l'unico motivo per cui sono stata in grado di fare questo lavoro", ha spiegato D'Arcy. "Non avrei mai superato il processo di audizione se all'epoca avessi avuto l'amore per lo show che ho adesso. Credo che sarei crollata sotto il peso della pressione".

"Ero a conoscenza della serie come fenomeno culturale", ha aggiunto. "Non ho vissuto dentro una caverna ed era molto presente nella mia consapevolezza periferica".

Fin dall'inizio della serie, Rhaenyra Targaryen si è affermata come l'erede al Trono di Spade, destinata a diventare la prima Regina di Westeros alla morte del padre Viserys. Tuttavia, molti sperano che il figlio di Viserys e Alicent, Aegon, sia il prossimo re del reame. Questo getta Rhaenyra in una situazione difficile e complicata.

Fire & Blood, il libro da cui è tratto House of the Dragon, descrive una guerra civile Targaryen nota come Danza dei Draghi, che contrappone Rhaenyra ad Aegon per il controllo del trono. Se House of the Dragon continuerà a seguire lo schema, vedremo l'inizio di quella guerra molto presto.

La prossima settimana arriverà su HBO il nono episodio di House of the Dragon; nel frattempo potete leggere la recensione della 1x08 di House of the Dragon.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.