House of the Dragon: Emma D'Arcy nella lista 'Uomini dell'Anno' secondo GQ!

Emma D'Arcy di House of the Dragon nella famosa classifica dei Men of the Year secondo GQ, stilata annualmente dalla nota rivista di costume? Non avete capito male, è proprio così. E nonostante l'identità dichiaratamente non binary dell'attrice, la scelta di GQ non dipende (solo) da quello. Paradossalmente, è segno di arretratezza.

No, non è una provocazione. Per i suoi meriti su piccolo schermo, diventata l’interprete di uno dei personaggi più amati e rispettati degli ultimi mesi – e considerato che GQ è una rivista notoriamente dedicata al costume e allo spettacolo, così i criteri meritocratici delle sue classifiche – Emma D’Arcy si è vista inserita nella lista Men of the Year della famosa rivista. Perché, nonostante le varie interviste di attori di House of the Dragon, le vere stelle e il centro della serie sono i suoi personaggi femminili.

Per chi ancora non lo sapesse, Emma D’Arcy ha dichiarato quanto prima la sua identità non binary, insistendo sul fatto che questo non le impedisca di interpretare qualunque ruolo voglia e aprendo dunque la strada, per altre e altri in futuro, a fare la stessa cosa. Prima di gridare allo scandalo, basti pensare che lo scambio di ruolo dal maschile al femminile e viceversa era cosa in voga, a Hollywood, ben prima che gli attori e le attrici trovassero la libertà di fare coming out. Basti pensare a Robbie Williams come Mrs. Doubtfire o a Cate Blanchett che vinse la Coppa Volpi per la sua clamorosa (e indistinguibile) interpretazione di Bob Dylan in Io non sono qui.

Ma dietro l’apparente (e forse neanche in malafede, in realtà) progressismo di GQ, si nasconde un problema di fondo. Nell’inserimento di Emma D’Arcy in una classifica la cui dicitura farebbe pensare dedicata a soli uomini, infatti, non sembra aver giocato alcuna differenza la sua identità non binary. Se si va a spulciare la stessa lista infatti, si trovano anche diverse donne cis, fra cui Sharon Horgan e Sheila Atim. La Men of the Year per GQ è dunque l’equivalente del più neutro Person of the Year del Time e l’arretratezza sta dunque nel fatto di non aver ancora cambiato titolo a quella convenzione, nonostante accolga ormai personaggi di qualunque genere e sesso.

