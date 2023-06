House of The Dragon, Emma D'Arcy reagisce al meme virale sul Negroni Sbagliato

Non è ancora passato da un anno da quando Emma D'Arcy ha conquistato il web con il suo Negroni Sbagliato e il meme sembra ancora più popolare che mai!

Protagonista di House of the Dragon nel ruolo della Black Queen Rhaenyra Targaryen, l'attrice ha mostrato un grande feeling a telecamere spente con Olivia Cooke: le due attrice si sono scambiate le proprie preferenze in tema di cocktail nel corso di una clip promozionale per la prima stagione di House of the Dragon che è diventata subito virale su Tik Tok.

D'Arcy ha rivelato nel corso di un panel di The Hollywood Reporter che per molto tempo ha ricevuto bottiglie e kit per preparare un Negroni Sbagliato: un gesto apprezzato ma che ha impedito all'attrice di bere altro per un po': "Un regalo adorabile - ha detto la star di House of the Dragon - Ma c'è stato un periodo in cui desideravo disperatamente una birra".

Emma D'Arcy tornerà a vestire i panni di Rhaenyra Targaryen nella seconda stagione di House of the Dragon le cui riprese sono attualmente in corso senza subire possibili ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori ma non esenti da ripercussioni come affermato da George Martin. La seconda stagione dello show prequel di Game of Thrones non dovrebbe arrivare sul piccolo schermo prima del 2024.