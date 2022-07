House of the Dragon, Emma D'Arcy: 'Rhaenyra si spingerà ai limiti della femminilità'

Il rapporto di Game of Thrones con le donne non è mai stato dei più semplici: tra scene di nudo, sesso, violenza e quant'altro, lo show HBO ha più volte ricevuto critiche anche piuttosto severe per il trattamento riservato ai personaggi femminili di Westeros. Quali cambiamenti dobbiamo aspettarci, dunque, in vista di House of the Dragon?

Il prequel per cui lo showrunner assicura di non esser stato influenzato dal finale di Game of Thrones vorrà presumibilmente modificare il suo approccio con l'universo femminile: un'ipotesi che sembra trovare conferma nelle parole di Emma D'Arcy, secondo cui la sua Rhaenyra "si spingerà ai limiti della femminilità".

"È una persona che non concorda con il modo in cui è vista dal mondo, anche quest'etichetta di Delizia del Reame, che implica comunque una sorta di passività, essere l'oggetto delle occhiate della gente. È come se avesse un doppelganger. Il doppelganger è una Rhaenyra nata uomo, ed ha accesso a tutte le cose che lei desidera e che sente sue. Ha uno splendido rapporto con suo zio Daemon, sono fatti della stessa pasta, ma le leggi per loro funzionano diversamente" sono state le parole di D'Arcy.

Vedremo, a questo punto, in che modo questo prequel si differenzierà dalla serie madre sotto quest'aspetto; questioni di genere a parte, comunque, vi ricordiamo che è già disponibile il merchandise di House of the Dragon.