House of the Dragon, Emma D'Arcy rivela: 'Mi avevano scartata, poi hanno cambiato idea'

Se House of the Dragon si è rivelato un successo per HBO non è stato solamente per il ritorno dei fan di Game of Thrones in un mondo a loro familiare, ma anche per il contributo artistico di un cast azzeccato. Tra loro c'era anche la rivelazione Emma D'Arcy, straordinaria interprete di Rhaenyra Targaryen nella seconda metà della prima stagione.

Il pubblico ha lodato la sottile intensità dell'attrice come interprete e il fascino gentile che ha portato al personaggio ricco di sfumature di Rhaenyra. Nonostante le lodi che D'Arcy si è guadagnata nel ruolo, ha recentemente rivelato a The Hollywood Reporter di essere stata quasi scartata dopo il lungo processo di casting, durante il quale D'Arcy ha persino "indossato una gigantesca parrucca" per meglio calarsi nella parte. Fortunatamente per i fan della serie fantasy, D'Arcy ha poi saputo che i direttori del casting avevano deciso di assumerla come Rhaenyra.

"Sono stati circa tre mesi di autoregistrazioni nel mio salotto nel bel mezzo della pandemia, quindi è stato incredibile. In realtà, mi è sembrato di vivere su un'isola e di cercare di fare del cinema o qualcosa del genere, perché non vedevo nessuno e non facevo nulla, ma in teoria ero in contatto con uno dei più grandi programmi televisivi del mondo. Io e il mio partner abbiamo messo insieme una parrucca enorme e dopo tre mesi di prova sono stata invitata a un'audizione da quattro o cinque ore in presenza, l'ho fatta e poi mi è stato detto: 'Avrai notizie la prossima settimana'.

"E poi non ho saputo più nulla. In seguito mi è stato detto che probabilmente non se ne sarebbe fatto nulla. E ho pensato: 'Cavolo, è un vero peccato'. Sono andata in campagna, solo per il fine settimana, per metabolizzare, e al termine di quel fine settimana mi sono ritrovata circa 14 chiamate perse dal mio agente. La mattina dopo gli ho parlato e mi ha detto: 'Hanno cambiato idea! Vuoi farlo?'. Onestamente, è stato molto strano. Si è trattato di un processo molto solitario che si è protratto per circa metà anno".

In una precedente intervista, D'Arcy aveva parlato delle scene di parto in House of the Dragon e più in generale nel mondo dello spettacolo.