House of the Dragon, Emma D'Arcy svela 'Emilia Clarke mi ha dato moltissimi consigli'

Emma D'Arcy è uno dei nuovi volti femminili di House of the Dragon, ereditando così lo stesso tipo di importanza del personaggio di Emilia Clarke nelle otto stagioni di Game of Thrones. Proprio quest'ultima, quindi, ha riservato alcuni preziosi consigli alla collega, come ha rivelato la stessa D'Arcy nel corso di una recente roundtable di THR.

Durante una roundtable di The Hollywood Reporter, D'Arcy ha rivelato di aver parlato con la Clarke prima di iniziare a lavorare a House of the Dragon, sottolineando come la star di Game of Thrones sia stata "grandiosa e generosa".

"Ho parlato con Emilia Clarke prima di iniziare le riprese, ed è stata grandiosa e molto generosa", ha detto D'Arcy. "[Mi ha detto] un sacco di cose, che onestamente terrò per me. Sono anche molto fortunata. La parrucca è una benedizione; le persone non mi riconoscono, quindi la mia quotidianità è sostanzialmente invariata, cosa di cui sono molto grata, anche perché, e forse anche questa è una domanda, ritengo che la capacità di osservare gli altri e di non essere osservati sia di fondamentale importanza per il nostro lavoro. Credo di essermi preoccupata molto di questo".

La HBO ha impiegato meno di una settimana per rinnovare House of the Dragon per una seconda stagione, dopo che la première della serie aveva fatto registrare numeri clamorosi e aveva dimostrato che c'era ancora potenziale nel franchise di Game of Thrones.

La produzione della seconda stagione ha preso il via questa primavera, anche se potrebbe incontrare qualche difficoltà a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso. Le riprese di House of the Dragon 2 continueranno nonostante le proteste, visto che le sceneggiature erano state ultimate prima dell'inizio dello sciopero.

Tuttavia, questo non vuol dire che la produzione non dovrà far fronte ad alcuni problemi, ad esempio non potrà intervenire con delle riscritture sul set.