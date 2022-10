House of the Dragon: il momento più emozionante dell'episodio 8 è stato improvvisato

L ottavo episodio della prima stagione di House of the Dragon ha preparato il terreno per il gran finale in arrivo tra due settimana, ma nell'attesa vi sveliamo una piccola grande curiosità: a quanto pare, infatti, uno dei momenti più emozionanti dell'ultima puntata è stato improvvisato.

A rivelarlo la regista di House of the Dragon Geeta Patel, che ha spiegato a EW che la scena di re Viserys e Daemon sul trono di spade non era presente in sceneggiatura, ma è nata grazie ad un'improvvisazione di Matt Smith e Paddy Considine durante le prove prima di girare.

"C'è stato un momento nella sala del trono in cui Daemon aiuta Viserys a salire le scale perché Viserys è troppo debole e non ce la fa da solo. Per prima cosa, un soldato si avvicina a Viserys, e Viserys se lo scrolla di dosso perché vuole conservare il orgoglio. E poi un'altra persona va ad aiutarlo e lui istintivamente pensa che sia un soldato ma in realtà è suo fratello Daemon. La sequenza è nata durante il primo giorno di prove: la corona è caduta accidentalmente dalla testa di Paddy e Matt gli è andato incontro per aiutarlo, è successo casualmente ma abbiamo continuato a girare. Abbiamo colto questo momento per sbaglio, ma poi abbiamo deciso di lasciarlo nei ciak successivi. Ci è sembrato un vero punto di svolta nella relazione tra i due fratelli, perché sembra ribaltare un assunto del pilot quando era chiaro che Daemon volesse la corona di Viserys."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti: per altri contenuti, guardate il trailer di House of the Dragon 9.