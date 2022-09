House of the Dragon: l'ultimo episodio esplora una delle armi iconiche di Game of Thrones

La daga in acciaio di Valyria è apparsa diverse volte in Game of Thrones. Infatti, vediamo l'arma all'inizio della serie originale, brandita da un sicario che tenta di uccidere Bran Stark. Mentre alla fine, Arya Stark la utilizzerà per uccidere il Re della Notte, ponendo così fine alla Grande Guerra.

In House of the Dragon il pugnale viene mostrato nel primo episodio, quando il "Cantico del ghiaccio e del fuoco" viene raccontato a Rhaenyra. L'arma, impugnata un tempo da Aegon il Conquistatore, è stata tramandata nel corso degli anni attraverso la famiglia Targaryen. Il valore della daga a Westeros non è quindi da sottovalutare e nell'ultimo episodio dello show, uscito la scorsa notte e che potete recuperare su Sky e Now, all'arma viene data ancora più importanza.

Alla fine di "King if the Narrow Sea" infatti, Viserys racconta a Rhaenyra un po' di storia in più sul pugnale. La daga apparteneva ad Aenar Targaryen, prima di essere tramandata ad Aegon. Aenar era un signore dei draghi dell'Antica Valyria e una figura fondamentale nella Casa Targaryen. La figlia di Aenar, Daenys, conosciuta come "la Sognatrice", ha avuto la visione di lasciare l'Antica Valyria prima che quest'ultima venisse distrutta. Aenar ascoltò sua figlia e lasciò la città, stabilendosi così a Roccia del Drago.

Anche Aegon fa un sogno ricorrente, noto come la Canzone del Ghiaccio e del Fuoco, che si rivelerà essere la profezia dell'Inverno che conquista il Continente Occidentale. Viserys rivela a Rhaenyra che la daga in acciaio di Valyria non è altro che una rappresentazione fisica di quella visione devastante. Con il pugnale nelle fiamme, le parole di Aegon si illuminano: "Dal mio sangue viene il principe che era stato promesso, e la sua volontà sarà il Canto del Ghiaccio e del Fuoco".

Prima di salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sugli inizi delle due serie di Game of Thrones a confronto e vi ricordiamo che i nuovi episodi di House of the Dragon, che ha battuto gli Anelli del potere, usciranno ogni venerdì notte.