House of the Dragon, clamoroso! Il finale di stagione è online vittima di leak

La prima stagione della nuova serie HBO sta per giungere al termine. Domenica notte andrà infatti in onda l'ultimo episodio di House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones che in Italia vi ricordiamo potete recuperare su Sky e NOW.

Pochi giorni fa sono state rilasciate le nuove immagini promozionali del season finale di House of the Dragon, ma a molti non sembrerebbero essere bastate ad ingannare l'attesa per il decimo episodio. Infatti, nelle ultime ore è trapelata online l'ultima puntata dello show, che è stata resa disponibile per il download illegalmente su Internet.

HBO si è subito messa all'opera per far sparire il più velocemente possibile il tutto, ma naturalmente molti leak hanno iniziato a circolare per il web. Personalmente scoraggiamo vivamente chiunque dal guardare l'episodio trapelato, e vi mettiamo all'erta perché importanti spoiler soni finiti sui social. Prestate quindi attenzione a Twitter e TikTok se non volete rovinarvi la visione.

Se ben vi ricordate, eventi simili sono già accaduti in passato per quanto riguarda HBO, che per farsi perdonare ha condiviso online altre immagini promozionali dell'ultimo episodio, che vi lasciamo in calce alla notizia.

Prima di salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di House of the Dragon 1x09 e vi ricordiamo ancora una volta di prestare attenzione ai social in queste ore.