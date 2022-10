House of the Dragon, Eve Best commenta l'operato di Rhaenys nell'episodio 9

House of the Dragon, così come l'intero franchise di Game of Thrones, è noto per l'incredibile escalation di violenza ma nell'ultimo episodio andato in onda è spiccato un momento insolito che ha stupito i fan più accaniti e gli spettatori abituali della saga HBO. Al centro dell'attenzione un atteggiamento di Rhaenys.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su House of the Dragon. Su Everyeye potete recuperare il trailer del season finale di House of the Dragon.



Dopo che Ser Erryk la aiuta a fuggire dai suoi alloggi nella Fortezza Rossa dove Alicent la tiene prigioniera fino a quando non si deciderà a giurare fedeltà ad Aegon, Rhaenys (Eve Best) s'intrufola nella fossa del drago dove sta avvenendo l'incoronazione di Aegon.



Rhaenys s'intrufola nelle profondità della fossa e compare con Meleys, mentre il drago ruggisce in faccia ad Alicent, Aegon e al resto dei presenti. In questo modo Rhaeynis ha chiarito la sua posizione: sta dalla parte di Rhaenyra.



Se avesse voluto, a Rhaenys sarebbe bastato un semplice comando per eliminare completamente i Verdi. La scrittrice ha spiegato a The Hollywood Reporter la sua opinione sul perché di questa scelta:"Penso che non ce la faccia. Non è la sua guerra. La lotta è tra queste due fazioni e lei non è coinvolta. Non si sente come se fosse lei a farlo. Ma hai ragione. Se avesse incenerito tutti il gioco sarebbe finito" ha dichiarato la regista Clare Kilner.

Eve Best le fa eco:"È il momento in cui dimostrato di essere la migliore sovrana possibile. È l'azione più oltraggiosa ed esplosiva della stagione ma è anche la più misericordiosa. [...] Si tratta davvero di un momento di perdono, ma anche un momento d'amore, in maniera strana... L'impulso a non distruggere diventa ancora più forte e qui sta il segno della grandezza. Un momento davvero stimolante".



