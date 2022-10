House of the Dragon: Eve Best parla di QUEL grande momento alla fine dell'episodio 9

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Eve Best, interprete del personaggio di Rhaenys, ha parlato degli eventi che accadono nell'ultimo ed esplosivo episodio andato in onda di House of the Dragon, che prepara il terreno per quello che sarà il grande finale di questa prima stagione da record per la serie sulla HBO.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non avete visto l'ultimo episodio di House of the Dragon.

L'ultimo episodio di House of the Dragon ha visto Otto Hightower (Rhys Ifans) muoversi rapidamente per insediare suo nipote Aegon (Tom Glynn-Carney) come re. La Rhaenys di Eve Best è senza il suo drago, ma riesce a sgattaiolare via e a recuperarlo dalla fossa dei draghi, irrompendo dal piano sottostante e interrompendo l'incoronazione, in quello che è stato senza dubbio il momento clou dell'episodio di questa settimana.

L'interprete di Rhaenys ha così commentato il suo momento: "È stato l'apice. È il momento in cui dimostra di essere la più grande sovrana possibile. È stata l'azione più oltraggiosa ed esplosiva della stagione. In un certo senso, è anche l'azione più misericordiosa e aggraziata. Perché è molto intelligente e alla fine sceglie di fare la cosa giusta, cioè di non distruggere".

Best ha proseguito: "È un momento di vero perdono e di amore, in un modo tutto suo. Ha tutte le munizioni a disposizione e il desiderio di vendetta è molto grande. Ha subito così tante perdite e, per il suo bene e per quello di tanti altri, l'impulso a distruggere è molto forte. Eppure la scelta di non distruggere diventa ancora più forte. Questo è il segno della grandezza e [un] momento di grande ispirazione - credo che sia particolarmente sentito nel contesto di ciò che stiamo vivendo in questo momento nel nostro mondo con tutto ciò che sta accadendo con la Russia. La scelta di non sganciare le bombe è la scelta più grande".

La serie prequel di Game of Thrones inizia con Viserys e Rhaenys accanto a Re Jaehaerys (Michael Carter) che passa la corona a Re Viserys invece che alla Principessa Rhaenys, dandole così il titolo di "Regina che non è mai stata". Da allora, ha dovuto affrontare molte perdite, tra cui la morte dei suoi figli e l'incerto status di suo marito, e ha dovuto comportarsi con moderazione. Quello che Alicent Hightower (Olivia Cooke) e la sua casa hanno fatto, tuttavia, le impone di agire con coraggio e di rispondere in grande stile.

Nel corso dell'episodio, i Verdi fanno gli straordinari per mettere Aegon sul trono nonostante il desiderio di Viserys di far salire sul trono la figlia Rhaenyra (Emma D'Arcy). Alicent afferma che il desiderio di Viserys in punto di morte era che il figlio Aegon reclamasse il Trono di Spade, ma ha interpretato male le parole di un uomo malato che si riferiva alla profezia di Aegon.

Quando Rhaenys è apparsa sul suo drago, è stata la prima volta che il pubblico l'ha vista con la sua armatura, e questo è stato fatto di proposito. La regista dell'episodio, Clare Kilner, ha detto che voleva che Rhaenys risorgesse come una fenice dalle ceneri. Best ha aggiunto come sia stata in grado di essere pronta a indossare la tuta da battaglia al momento opportuno.

"L'ha preparato bene. Ha viaggiato fino ad Approdo del Re con questo perché fa parte del suo equipaggiamento per cavalcare i draghi. Inoltre, probabilmente in quel momento di conoscenza nell'episodio 8, mentre vola in acque insidiose... Non lo indossa da molto, molto, molto tempo e il fatto che lo indossi significa che è importante. È come se dicesse: 'Questo è quanto. Basta con i giochetti".

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW. Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.

Su queste pagine trovate già la recensione della 1x09 di House of the Dragon.