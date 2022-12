House of the Dragon, Ewan Mitchell: 'Il metodo mi ha aiutato a interpretare Aemond'

Il metodo di recitazione è stato oggetto di parecchie critiche da parte di vari attori che lo disprezzano e non ne fanno uso a Hollywood negli ultimi anni, ma Ewan Mitchell, tra gli interpreti protagonisti della prima stagione di House of the Dragon, ha ammesso di utilizzare questa tecnica, che l'ha aiutato parecchio nel suo lavoro sul set.

In un'intervista a The Face, a Mitchell, che interpreta Aemond Targaryen il Guercio in House of the Dragon, è stato chiesto di condividere un aneddoto divertente sulle riprese dello show, al quale ha risposto: "Sono abbastanza serio, probabilmente troppo. Penso che la recitazione con il metodo abbia una brutta fama al giorno d'oggi, ma se la si considera [in relazione al] tempo a disposizione delle persone, non è certo una cosa negativa. Per Aemond, sono rimasto decisamente nel personaggio, perché la sua tensione emotiva è alta, mentre io sono abbastanza calmo e pacato. Così, invece di oscillare tra le due cose, ho trovato una via di mezzo in cui rilassarmi tra una ripresa e l'altra. Per me ha reso il lavoro un po' più efficiente".

Quest'anno diversi attori, anche tra i più celebri, hanno espresso le loro preoccupazioni sulla recitazione con metodo, tra cui Mads Mikkelson e Will Poulter. I commenti sono stati innescati dai racconti dal set di Morbius, in cui Jared Leto ha utilizzato la tecnica del metodo per ritrarre il protagonista Michael Morbius. Questo includeva l'uso delle stampelle del suo personaggio per spostarsi sul set, il che rendeva le pause bagno di Leto estremamente lunghe, al punto che lo staff della produzione ha dovuto insistere per fargli usare una sedia a rotelle, come compromesso. Quella in Morbius non era nemmeno la prima volta che Leto suscitava scalpore per il suo uso estremo del metodo, ricordate quando inviò dei ratti morti e presunti preservativi usati ai suoi colleghi di cast sul set di Suicide Squad del 2016?

Mitchell è fortunatamente riuscito a evitare tali controversie, e la portata del suo metodo è stata relegata al modo in cui si è comportato tra una ripresa e l'altra. Il suo co-protagonista Elliot Grihault, che interpretava Lucerys Velaryon, ha persino condiviso una foto di se stesso con Mitchell, esaltandone la gentilezza e la professionalità.

"Anche se Aemond può sembrare piuttosto minaccioso in TV, Ewan Mitchell ha un'anima gentilissima ed è un'emozione assoluta lavorare con lui", aveva scritto Grihault. "Vederlo passare dall'incredibilmente premuroso Ewan all'estremamente intimidatorio Aemond mi ha permesso di immergermi veramente nelle scene che ho girato con lui!".

Per altri approfondimenti, sapevate che Emma D'Arcy era stata scartata ai provini di House of the Dragon? Intanto, nelle scorse settimane si è parlato del possibile arrivo di Henry Cavill in House of the Dragon 2.