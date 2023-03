House of the Dragon, Ewan Mitchell: 'Vhagar è malinconica come Aemond'

Aemond Targaryen è probabilmente uno dei personaggi più sfortunati di House of the Dragon, avendo sin dalla nascita avvertito la mancanza di qualcosa di fondamentale come il legame con il suo drago (il cui uovo, come ben sappiamo, andrebbe lasciato tra le braccia del neonato): legame ritrovato però, in qualche modo, nell'altrettanto triste Vhagar.

Nel corso della prima stagione della serie definita da George R.R. Martin come più impegnativa di Game of Thrones, vediamo infatti il personaggio di Ewan Mitchell reclamare il più grosso dei draghi ancora in vita, un esemplare femmina appartenuto in passato a Visenya Targaryen: "Vhagar è stata chiamata così in onore dell'antica divinità della guerra valyriana ed è sopravvissuta a più di 100 battaglie. È enorme ma al tempo stesso è la più triste" sono state le parole dell'attore.

Mitchell ha proseguito: "È così grande da non poter essere contenuta nei confini di un castello, proprio come Aemond. Lui non sta bene da nessuna parte, quindi si identifica in lei. [...] Un personaggio come Aemond non ha mai avvertito amore incondizionato da parte della famiglia, ma l'ha trovato in questo drago". Vedremo cosa ci riserverà questo legame nelle prossime stagioni: per chi avesse bisogno di un recap, intanto, ecco la nostra recensione di House of the Dragon.