House of the Dragon: i fan si accorgono di un vistoso errore nella CGI del terzo episodio

Il Coffee Cup Gate è stato solo un piccolo ostacolo nella tempesta di polemiche che ha investito l'ultima stagione di Game of Thrones, ma la gaffe ha comunque lasciato un segno indelebile sia nei veterani che negli spettatori occasionali. Tutti ora si concentrano anche su House of the Dragon e un errore nella CGI è stato scovato nel nuovo episodio.

Immaginate quindi la sorpresa di tutti quando il più grande errore di montaggio si è rivelato non essere nulla di tutto ciò, bensì la mano in CGI di Re Viserys. L'attuale sovrano dei Sette Regni ha subito una ferita alla mano mentre sedeva sul Trono di Spade; una ferita che si è poi infettata. Per qualche motivo, la produzione ha deciso di utilizzare la CGI per rappresentare la mano sfregiata del re piuttosto che il trucco e i cosmetici, e sembra che sia stata piuttosto negligente nel farlo.

In una delle scene del terzo episodio di ieri sera, si vede la mano di Re Viserys con resti del guanto del greenscreen. È lecito supporre che gli spettatori non se lo lasceranno scappare, anche se in generale sembrano apprezzare lo show per la sua produzione quasi impeccabile. Qualcuno alla HBO dovrebbe davvero parlare con il team di montaggio di tutte le cose che lasciano in giro nelle scene. Forse lo studio dovrebbe organizzare delle proiezioni di prova prima di approvare gli episodi per il rilascio?

Qualunque cosa sia, speriamo che gli errori finiscano qui. Siamo sicuri che questo errore verrà presto rimosso dalle copie in streaming, ma anche così si tratta di una gaffe piuttosto imbarazzante per lo show di HBO, che non solo è tra i più attesi della stagione ma è anche tra i più seguiti in assoluto.

Su queste pagine trovate già la recensione della 1x03 di House of the Dragon; HBO ha diffuso gratuitamente il primo episodio di House of the Dragon nel giorno dell'uscita de Gli Anelli del Potere.