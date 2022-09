House of the Dragon, fan divisi su QUEL personaggio dopo l'episodio 6

L'episodio 6 di House of the Dragon ci ha condotti in avanti nel tempo, presentandoci nuove versioni di Rhaenyra e Alicent che ormai non sembrano avere più il rapporto quasi fraterno con cui ci sono state presentate all'inizio della serie.

Proprio il comportamento avuto dalla Regina nei riguardi della Principessa Targaryen ha scatenato un certo clamore sui social, dividendo il pubblico tra quanti giudicano terribile il suo astio nei riguardi della designata erede al Trono di Spade e altri che la giustificano visto che quella che un tempo era la sua più cara amica ha tradito la sua fiducia.

Sin dai primi momenti di questo episodio vediamo un'Alicent assai indurita nei confronti di Rhaenyra e addirittura la costringe a farle visita poco dopo aver partorito il suo terzo figlio. Nonostante la figlia di Re Viserys cerchi in ogni modo di sotterrare l'ascia da guerra, proponendo un matrimonio tra Helaena il suo primo genito e offrendo addirittura un uovo di drago per Daemon, l'astio che la Regina prova nei suoi riguardi sembra ormai incommensurabile.

Proprio per via di questa fortissima avversione, Alicent si rivolge a Ser Larys che complotta ai danni della sua stessa famiglia, provocando la morte di Harwing Strong e di suo padre Primo Cavaliere del Re. Lo spargimento di sangue Targaryen è ormai inevitabile.