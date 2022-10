House of the Dragon, i fan contro l'illuminazione dell'episodio 7: 'E' ridicolo'

La notte scorsa HBO ha rilasciato il settimo episodio di House of the Dragon, lo spinoff di Game of Thrones che ha riportato a Westeros milioni di spettatori. Dopo la messa in onda della puntata, in molti però si sono lamentati di un aspetto tecnico in particolare, ovvero dell'illuminazione dell'episodio.

Se ben vi ricordate, il problema era stato già sollevato in precedenza dai fan di GoT, dopo la puntata della serie madre trasmessa nella primavera del 2019, intitolata "La lunga notte". Ebbene, c'è un elemento che accomuna le due vicende. Infatti, entrambi gli episodi sono stati diretti dallo showrunner Miguel Sapochnik.

Con gli spettatori di House of the Dragon in subbuglio per la scarsa illuminazione, HBO ha utilizzato i suoi canali social per rilasciare una dichiarazione pubblica sull'argomento. Un utente di Twitter ha pubblicato un reclamo, che recita: "Ho bisogno che @hbomax si scusi per iscritto per un intero episodio di schermo nero di #HouseOfTheDragon. È ridicolo".

La risposta pubblicata da HBO Max recita: "Ciao Stephen! Apprezziamo che tu ci abbia contattato per una scena notturna di House of the Dragon: Episode 7. L'illuminazione soffusa di questa scena è stata una decisione creativa intenzionale. Grazie! ^ LL".

