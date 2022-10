House of the Dragon: i fan notano che la serie HBO è molto simile alla saga di Shrek?

Mentre il finale di House of the Dragon è ormai alle spalle, alcuni fan hanno notato delle somiglianze tra il prequel di Game of Thrones e la saga di Shrek della DreamWorks. All'inizio sembrava solo una battuta, ma col proseguire della narrazione, le somiglianze sono diventate più frequenti, tanto da far chiedere se non fosse una reale ispirazione.

I fan hanno raccolto scene della serie HBO e le hanno confrontate con i vari film di Shrek. Sebbene sia lecito supporre che gli showrunner probabilmente non hanno copiato il film, bisogna ammettere che non si tratta di una semplice coincidenza. Alcune di queste scene sono esattamente identiche a quelle che abbiamo visto nei film d'animazione.

I fan hanno scherzosamente criticato House of the Dragon per aver copiato quello che è il miglior film medievale dei primi anni 2000. Perché non dovrebbero? Il primo film di Shrek ha vinto come "Miglior film d'animazione" agli Oscar e il suo sequel è considerato un capolavoro dai fan. Senza contare che Fire & Blood, il libro da cui è stata tratta House of the Dragon, è stato pubblicato nel 2011. Non ci stupiremmo se George R.R. Martin ammetterà improvvisamente di aver guardato Shrek mentre scriveva il romanzo.

Nonostante le somiglianze, sia Shrek che House of the Dragon hanno trame diverse. Tuttavia, è piuttosto divertente pensare che il prequel di Game of Thrones possa aver preso ispirazione dal film della Dreamworks durante la produzione. Finora, nessuno dello staff di House of The Dragon ha confermato o smentito queste voci di "plagio". Probabilmente quindi la HBO potrebbe aver inconsapevolmente creato il miglior adattamento live-action dell'amato film fantasy della Dreamworks.

Ci raccomandiamo inoltre di non cercare House of the Dragon su Pornhub, perché la storia secondo cui la serie HBO avrebbe fatto incrementare le ricerche del fetish 'zio e nipote' sui siti per adulti non è esattamente vera.

Il finale di House of the Dragon ha fatto registrare il record per HBO dai tempi del finale di GoT.