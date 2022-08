House of the Dragon, una nuova featurette ci mostra le casate della serie prequel

Manca pochissimo al debutto di House of the Dragon in tv, e nell'attesa HBO ha deciso di farci fare la conoscenza delle principali nobili casate che vedremo nella serie prequel di Game of Thrones con una nuova featurette.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà lo spin-off prequel della popolarissima serie tv di HBO Game of Thrones, House of the Dragon, il network ha voluto regalarci una piccola preview dello show raccontandoci anche qualcosa in più sulle principali casate che vedremo nella Westeros del passato.

"Rhys Ifans, Steve Toussaint e tanti altri membri del cast e della crew analizzano il ruolo e l'importanza storica delle due casate prominenti nella serie: i Velaryon e gli Hightower" si legge infatti nella caption del video che trovate anche in testa alla notizia.

Il filmato di approfondimento arriva solo qualche ora dopo l'ultimo trailer di House of the Dragon, e poche ore prima dell'approdo dello show sugli schermi, che per l'Italia avverrà il 22 agosto su SKY Atlantic e NOW.

Nel cast dello show troveremo, oltre i già citati Rhys Ifans (Otto Hightower) e Steve Toussaint (Corlys Velaryon), anche Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cook, Emma D'Arcy, Eve Best, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Matthew Needham, Bill Paterson, Graham McTavish e tante altre star.