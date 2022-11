House of the Dragon: dal finale spettatori raddoppiati rispetto a Gli Anelli del Potere

House of the Dragon della HBO ha battuto ogni tipo di record di audience e di streaming durante la sua prima stagione. È stata la première più vista di sempre sulla rete premium e ha registrato numeri enormi in streaming su HBO Max ogni settimana. Non solo, la serie tratta da George R.R. Martin ha surclassato Gli Anelli del Potere di Prime Video.

La serie ha proseguito la tradizione di Game of Thrones in termini di ascolti, e questa tendenza è continuata fino al finale della prima stagione. Infatti, nella settimana successiva al finale, gli ascolti di House of the Dragon hanno quasi raddoppiato quelli de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Nielsen ha condiviso i dati relativi allo streaming per la settimana che va dal 17 al 23 ottobre. L'ultimo giorno di questo periodo è stato il giorno in cui il finale di House of the Dragon è stato trasmesso in anteprima su HBO e HBO Max, quindi le prime ore di visione hanno fatto parte del conteggio della settimana. L'episodio finale è stato sufficiente a far salire House of the Dragon a più di un miliardo di minuti di visualizzazioni in streaming nel corso della settimana.

Nello stesso arco di tempo, Gli Anelli del Potere di Amazon è stato visto per 570 milioni di minuti, poco più della metà di quelli di House of the Dragon. Può sembrare una discrepanza enorme, ma bisognerebbe paragonare il confronto a un granello di sale. House of the Dragon ha due episodi in più rispetto a Gli Anelli del Potere, il che consente ai fan di vedere più episodi in una determinata settimana. Il finale della Stagione 1 de Gli Anelli del Potere, inoltre, ha debuttato nella settimana precedente a questo particolare lasso di tempo, quindi la spinta del primo giorno per l'episodio non ha fatto parte del conteggio come quella di House of the Dragon.

Basti dire che entrambe le serie si sono rivelate un enorme successo di streaming durante le loro prime stagioni.