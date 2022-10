House of the Dragon, George R.R. Martin: 'Avrei fatto partite la storia molto prima'

La prima stagione dello show HBO, basato sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R.Martin del 2018, si è ufficialmente conclusa diversi giorni fa. La serie racconta la caduta dei Targaryen e nel corso dei suoi 10 episodi ricopre un lasso di tempo di circa 30 anni, fino all’inizio della Danza dei Draghi.

Nel decimo episodio di House of the Dragon abbiamo visto Aemond Targaryen uccidere accidentalmente Lucerys Velaryon, un evento destinato a scatenare la guerra tra la regina Alicent Hightower e la regina Rhaenyra Targaryen.

Parlando con Penguin Random House, Martin ha dichiarato che avrebbe voluto far partire la storia di House of the Dragon 40 anni prima rispetto a quando è iniziata, per esplorare Aemon e Baelon Targaryen e per approfondire la decisione di Jaehaerys sulla scelta del suo erede.

“Sarei partito 40 anni prima, con l'episodio che avrei chiamato "L'erede e la riserva", in cui i due figli di Jaehaerys, Aemon e Baelon, sono ancora vivi. E vediamo l'amicizia, ma anche la rivalità, tra le due parti della grande casata. Sai, Aemon muore accidentalmente quando un balestriere Myrish gli spara per sbaglio su Tarth e così Jaehaerys deve scegliere il nuovo erede. Sceglierà la figlia del figlio maggiore che è appena morto oppure il secondo figlio, che è un uomo con dei figli e non è un'adolescente?”, ha raccontato l’autore.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime polemiche sul casting di House of the Dragon.