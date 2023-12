House of the Dragon, George Martin conferma: 'In lavorazione anche stagioni 3 e 4'

La seconda stagione di House of the Dragon è pronta a riportare i fan di Game of Thrones nel mondo di Westeros e nella casata Targaryen, ma quale sarà il futuro della serie?

In queste ore, il creatore della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco, George RR Martin, che ha scritto anche il volume Fire & Blood che ha ispirato la serie tv prequel di HBO, ha confermato che House of the Dragon tornerà per altre due stagioni, rivelando che i lavori per il terzo e il quarto ciclo di episodi sono già iniziati.

"Ho trascorso due giorni chiuso in una stanza con lo showrunner Ryan Condal e il suo staff di sceneggiatori (composto da Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock e Philippa Goslett) per parlare della terza e della quarta stagione di 'House of the Dragon'" ha scritto Martin sul suo blog personale. “Sono state discussioni vivaci e divertenti e abbiamo portato a termine un buon lavoro… anche se due giorni non sono stati sufficienti. C’è così tanta strada da percorrere che probabilmente neanche venti giorni sarebbero stati sufficienti”. Nello stesso post, il creatore della saga ha lodato i set costruiti per House of the Dragon ai Leavesden Studios di Londra, definendoli i migliori che abbia mai visto. "Niente di ciò che ho mai visto potrà essere paragonato ai set della Fortezza Rossa e di Dragonstone che hanno costruito a Leavesden. Sono enormi, sbalorditivi e così dannatamente reali che mi sono sentito come se fossi passato attraverso un portale temporale per ritrovarmi a Westeros."

Per altri contenuti guardate il primo trailer di House of the Dragon 2.