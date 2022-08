House of the Dragon, George Martin: 'Ho molta più influenza rispetto a Game of Thrones'

In attesa del secondo episodio di House of the Dragon, che andrà in onda questa notte, il creatore della saga letteraria che ha ispirato il franchise di HBO George RR Martin ha parlato della sua influenza sul team creativo dello spin-off prequel rispetto alla serie madre Game of Thrones.

Martin, che è accreditato come co-creatore della serie tv di House of the Dragon, ispirata al suo romanzo 'Fire & Blood', ha dichiarato: "Hollywood è molto più disposta a darti tanti soldi di quanto non lo sia a darti molto controllo creativo: magari tu sei pronto ad accontentarti di 8 milioni e di un posto nel team di sviluppo della storia, ma pur di non concederti quel posto loro ti offriranno una paga di 10 milioni!".

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dallo scrittore, con House of the Dragon Martin ha partecipato più attivamente al processo creativo della serie HBO di quanto non abbia fatto con Game of Thrones. "Questa volta ho ottenuto l'influenza creativa che volevo, ma credo che molto sia dipeso dal rapporto personale che ho con gli showrunner della serie: voglio dire, possiamo discutere insieme di qualsiasi aspetto e influenzarci a vicenda, ma non è che mi sia stato conferito il potere di licenziare qualcuno se quel qualcuno non è d'accordo con me: con Game of Thrones ho avuto sempre meno influenza, mentre con House of the Dragon sono molto soddisfatto da questo punto di vista...almeno per il momento!"

George RR Martin ha anche lodato il lavoro degli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik: "La loro serie tv è un adattamento molto fedele del mio romanzo Fire and Blood. Sì, ci sono alcuni cambiamenti, ma in generale sono stati molto attenti. Ho un ottimo rapporto con Ryan e Miguel".

Vi ricordiamo che House of the Dragon tornerà per una stagione 2, con HBO che ha già rinnovato ufficialmente la serie tv grazie agli ascolti da record ottenuti dalla messa in onda del primo episodio.