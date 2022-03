House of the Dragon, George Martin pubblica un nuovo libro in attesa dello spin-off di GoT

In vista del debutto di House of the Dragon, il creatore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco George RR Martin ha annunciato l'arrivo di un nuovo libro collegato alla spin-off di Game of Thrones intitolato The Rise of The Dragon.

Si tratta di una storia illustrata della dinastia Targaryen, la celebre famiglia di Westeros che ha dato i natali alla Daenerys di Emilia Clarke. L'uscita di questo nuovo testo che prevede più di 180 tavole con disegni è prevista per il prossimo ottobre.

Per i fan che si chiedono quale sia la differenza tra The Rise of The Dragon e il testo Fire & Blood precedentemente pubblicato, George RR Martin dal suo blog ha detto: "Pensa a The Rise of the Dragon come un libro di riferimento deluxe, in cui la famiglia più famigerata di Westeros - e i loro draghi - prendono vita in collaborazione con alcuni artisti davvero incredibili. Fire & Blood è stato descritto come il resoconto degli eventi dalla conquista del Continente Occidentale da parte di Aegon Targaryen fino alla famigerata Danza dei Draghi, la guerra civile che ha quasi annullato il dominio dei Targaryen. The Rise of The Dragon riguarderà lo stesso periodo, ma è scritto in uno stile più enciclopedico simile a Il mondo del ghiaccio e del fuoco. In effetti, gli autori di Il mondo del ghiaccio e del fuoco Elio M. García, Jr. e Linda Antonsson sono tornati per dare una mano con questo libro".

Intanto, George RR Martin sembra adorare House Of The Dragon, e i suoi giudizi sullo spin-off di Game off Thrones non fanno che accrescere l'hype dei fan di tutto il mondo che non vedono l'ora di ritornare a Westeros. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti.