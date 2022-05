House of the Dragon, George Martin: 'Spero abbia più successo del Signore degli Anelli'

George R.R. Martin non nasconde il suo spirito competitivo quando si tratta della serie prequel di Game of Thrones della HBO, House of the Dragon, che quest'anno si confronterà direttamente con Il Signore degli anelli: Gli anelli del potere di Amazon Prime Video. La nuova creatura di HBO debutterà ad agosto, mentre la serie Prime Video a settembre.

Sebbene Martin sia entusiasta del fatto che gli spettatori televisivi abbiano la possibilità di gustarsi più progetti fantasy epici in una volta, vuole comunque che "Dragon" batta "Rings".

"So che molti articoli, nel momento in cui sono state annunciate le date, hanno titolato: "Oh, la battaglia per la supremazia del fantasy. Sarà 'Gli Anelli del potere' contro 'House of the Dragon', chi vincerà?" Non so perché debbano sempre fare così", ha dichiarato Martin all'Independent in occasione del Santa Fe Literary Festival. "Spero che entrambi gli spettacoli abbiano successo. Però sono anche abbastanza competitivo, quindi spero che abbiamo più successo noi. Se vinceranno sei Emmy, e spero che li vincano, spero che noi ne vinceremo sette. Ma comunque è un bene per il fantasy. Amo il fantasy. Amo la fantascienza. Voglio più show del genere in televisione".

Parlando nello specifico de Gli Anelli del Potere, Martin ha aggiunto: "È un accordo strano, come sapete. Amazon ha comprato Tolkien, ma in realtà non ha ottenuto nessuno dei libri. Non ha preso 'Il Signore degli Anelli', non ha preso 'Lo Hobbit', non ha preso nemmeno 'Il Silmarillion'. Non credo che abbiano avuto "Il cacciatore di draghi" o "Foglia, di Niggle", ma hanno avuto le appendici, credo, e stanno costruendo una storia della Seconda Era su questo. Ci sono molti miti al riguardo, quindi sarà interessante vedere cosa hanno fatto".

Avete già visto il trailer ufficiale di House of the Dragon? Vi invitiamo a recuperarlo subito in caso non lo abbiate già fatto! Intanto, pare che HBO stia già lavorando alla Stagione 2 di House of the Dragon.