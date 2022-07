House of The Dragon, George Martin: 'Westeros non è più misogina della vita reale'

Il cast di House of The Dragon è stato ospite al Comic-Con 2022 e con loro, c'era anche George RR Martin il quale, ha avuto modo di discutere sulle critiche piovute sulla serie per via del ruolo subalterno detenuto dalle donne, da molti associato a misoginia.

L'autore del franchise di Game of Thrones ha avuto modo di chiarire che in realtà il suo racconto di Westeros prende spunto dalla storia, storia in cui le donne hanno sempre dovuto combattere con le unghie e con i denti per ottenere la propria emancipazione, cosa che tra l'altro avviene ancora oggi assai di frequente.

"Prendo ispirazione dalla storia, quindi prendo elementi dalla storia e li porto nel mio universo fantasy", ha spiegato Martin. "Game of Thrones è, come molte persone hanno osservato, basato molto vagamente sulla Guerra delle Rose. House of the Dragon invece, si basa su un periodo precedente della storia chiamato Anarchia".

Ha aggiunto: "Non credo che Westeros sia un mondo contrario alle donne o più misogino della vita reale e di ciò che chiamiamo storia".

Ricordiamo che, almeno in Game of Thrones, nonostante il loro ruolo inizialmente subalterno, sono state le donne in molti casi a muovere le pedine della narrazione. Basti pensare a Cercei Lennister o la stessa Daenerys Targaryen.

L'uscita di House of The Dragon è sempre più vicina e per scoprire dunque come sarà questo nuovo show ispirato all'universo fantasy di George RR Martin, non ci resta che attendere. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.