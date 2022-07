House of the Dragon, George R.R. Martin assente all'anteprima: è positivo al COVID

Il creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, era assente alla première del nuovo prequel spin-off House of the Dragon. L'assenza dello scrittore è dovuta alla positività al COVID-19 annunciata mercoledì. Secondo The Hollywood Reporter ci ha pensato il capo dei contenuti di HBO Max a spiegare l'assenza di Martin.

L'autore avrebbe contratto il COVID nel week-end, partecipando al Comic-Con di San Diego:"Volevo iniziare oggi presentando George R.R. Martin e raccontandovi quant'è bello avere George in viaggio con noi. Sfortunatamente, George ha contratto il COVID al Comic-Con, quindi non è qui. Penso si senta bene, niente di cui preoccuparsi" ha spiegato.



"Volevo dirvi che piacere è stato e quando siamo fortunati ad avere l'architetto letterario di questo mondo nel viaggio con noi... È stato fantastico". Su Everyeye potete recuperare l'epico trailer di House of the Dragon.



Poco dopo Martin ha condiviso un video su YouTube in cui confermava di essere positivo al COVID, affermando di essere ben curato e aspettandosi di guarire completamente. La première non è l'unico evento che Martin ha dovuto cancellare; quando è risultato positivo ha dovuto cancellare alcune presentazioni al Comic-Con e altri impegni al di fuori della serie.



Martin ha rassicurato i fan, informandoli di avere lievi sintomi e di aspettarsi una pronta guarigione. Il debutto di House of the Dragon si avvicina, con l'esordio previsto il 21 agosto su HBO Max e il 22 agosto in Italia su Sky e NOWTV.