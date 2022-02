House of the Dragon, George R.R. Martin:'Ho visto alcuni montaggi preliminari e li adoro'

Come vi abbiamo annunciato qualche ora fa sono terminate le riprese di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones. A confermarlo è stato anche George R.R. Martin, che ha pubblicato sul suo blog un messaggio per i fan, esprimendo la sua gioia per il materiale che ha potuto visionare. Ecco le sue parole.

"Notizie entusiasmanti da Londra: sono stato informato che le riprese della prima stagione di House of the Dragon sono finite. Si, tutti e dieci gli episodi. Ho visto dei montaggi preliminari di alcuni di loro e li adoro" ha scritto l'autore dei romanzi fantasy sui quali si basano Game of Thrones e House of the Dragon.



Martin ha ricordato che la prima stagione di House of the Dragon ha concluso le riprese ed è entrata in post-produzione, ma c'è ancora molto lavoro da completare prima che lo show sia disponibile alla visione.

"Ma la sceneggiatura, la regia e la recitazione sono tutte fantastiche. Spero che vi piacciano quanto piacciono a me. Tanto di cappello agli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik, al loro team e al nostro fantastico cast" ha concluso.



House of the Dragon non ha ancora una data d'uscita, anche se il primo teaser ha confermato la possibilità che venga distribuita nel 2022. Secondo Martin il lavoro da fare è ancora cospicuo e la pandemia in corso rende difficile la programmazione. Al momento si parla del periodo estivo come opzione plausibile.



I fan ora si chiedono quando uscirà il nuovo trailer di House of the Dragon.