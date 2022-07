House of the Dragon, George R.R. Martin:'Non ci saranno personaggi che tutti ameranno'

George R.R. Martin ha raccontato che l'atteso spin-off della serie HBO, House of the Dragon, non comprenderà personaggi che saranno universalmente amati dagli spettatori. Lo show è il titolo maggiormente atteso dagli spettatori che hanno amato GoT in questi lunghi anni e non vedono l'ora di tornare in quell'universo.

Ambientato circa 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie fantasy-drama sarà incentrata sulla famiglia Targaryen. Racconterà gli eventi che hanno portato alla guerra civile in famiglia nota come la Danza dei Draghi. La serie includerà colpi bassi e intrighi politici che condurranno ad un conflitto totalmente differente rispetto a quanto visto prima in Game of Thrones.



Intervistato da The Hollywood Reporter, George R.R. Martin ha dichiarato:"È potente, viscerale, oscuro, è come una tragedia shakespeariana. Non c'è Arya, non c'è un personaggio che tutti ameranno. Sono tutti imperfetti. Sono tutti umani. Fanno cose buone. Fanno cose cattive. Loro 'sono guidati dalla brama di potere, dalla gelosia, dalle vecchie ferite, proprio come gli esseri umani. Proprio come li ho scritti".



Martin aveva dichiarato di voler vedere Game of Thrones come il Marvel Cinematic Universe e ha elogiato la scrittura di House of the Dragon, affermando che i personaggi sono umani quanto un essere umano può esserlo in uno show con magia, draghi e non morti. Le parole dell'autore hanno incoraggiato i fan, soprattutto quelli delusi dalle battute conclusive della serie madre.



