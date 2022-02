House of the Dragon, George R.R. Martin presenta il nuovo poster su Facebook

Nel post pubblicato su Facebook in cui annuncia la fine delle riprese di House of the Dragon, George R.R. Martin ha pubblicato il nuovo poster di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, che apre nuovi orizzonti nel franchise HBO che ha influenzato significativamente la serialità fantasy.

Il poster pubblicato da George R.R. Martin mostra il gigantesco drago con la scritta 2022, che avvisa i fan dell'imminente arrivo dello show HBO, ambientato molti anni prima degli eventi raccontati nella serie madre.



Le riprese di House of the Dragon sono finite, come ha ricordato anche Martin sul suo blog e nella didascalia del post pubblicato su Facebook.

La lavorazione adesso si sposta nella fase di post-produzione, l'ultimo step prima di poter tornare a seguire le vicende dei Targaryen e delle altre casate.



Il cast della serie, creata da Ryan J. Condal e George R.R. Martin e basata sul romanzo Fuoco e sangue dello stesso Martin, è composto da Paddy Considine, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best e Sonoya Mizuno. La serie madre ha debutto su HBO e Sky in Italia nel 2011 e si è conclusa con l'ottava stagione nel 2019, tra mille polemiche e discussioni.



Martin nel post su Facebook ha entusiasmato i fan, affermando di essere molto soddisfatto dei montaggi preliminari degli episodi che ha potuto visionare.