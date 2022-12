House of the Dragon, George R. R. Martin e quegli spoiler su The Winds of Winter

Dopo anni di lavoro e scrittura, pare che George R. R. Martin abbia quasi terminato di scrivere The Winds of Winter , sesto libro della serie fantasy delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Riguardo quest'ultima fatica, lo showrunner di House of the Dragon ha rivelato che...qualcosa già sa.

In questi ultimi mesi vi abbiamo tenuti aggiornati su tutto ciò che riguardava - e riguarderà nel prossimo futuro - l'universo di Games of Thrones che, con House of the Dragon (spin-off di successo di cui potete leggere di più nella nostra recensione), ha fatto di nuovo centro.

Mentre la seconda stagione della serie non dovrebbe debuttare prima del 2023, lo scrittore statunitense ha comunque ancora molto lavoro da fare. Come già annunciato, Martin finirà finalmente il suo ultimo libro della serie Song of Fire and Ice, The Winds of Winter e il tutto sarà probabilmente il prossimo contenuto di Game of Thrones che riceveremo sui nostri schermi. Di questo progetto però, lo showrunner Ryan Condal pare saperne già qualcosa. Come rivelato durante la convention ufficiale di Game of Thrones, George R. R. Martin non teme spoiler, anzi ne fa uso di tanto in tanto: ''Sono eccitato per The Winds of Winter come tutti", ha rivelato Condal durante il panel. "Anche se so già alcune cose, perché George le cita di tanto in tanto''.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che è già in lavorazione lo spin-off su Jon Snow, vero e proprio sequel di Game of Thrones!