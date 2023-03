House of the Dragon, George RR Martin: 'Adattamento più difficile di Game of Thrones'

Se House of the Dragon è riuscita nell'impresa di ravvivare l'amore per il mondo di Game of Thrones lo si deve sì al materiale di partenza scritto dal solito George R.R. Martin, ma anche e soprattutto allo straordinario lavoro svolto dagli sceneggiatori della serie, che secondo lo scrittore sarebbero andati incontro a una sfida decisamente ardua.

Mentre la prima stagione di House of the Dragon arriva in home-video, Martin ci spiega infatti quanto le differenze tra i libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e il singolo volume Fuoco e Sangue avrebbero potuto rendere la vita davvero difficile agli autori in sede di adattamento: "Adattare Fuoco e Sangue è stata una sfida particolare, perché è un libro davvero diverso da quelli di Game of Thrones" sono state le sue parole.

Martin prosegue: "Quelli sono cinque, a breve spero sette, romanzi completamente sviluppati con dei personaggi, dei dialoghi, delle scene. Fuoco e Sangue è un libro di storia immaginario con pochissime scene, ci sono alcune mezze paginette con dei dialoghi ma perlopiù è storia. È un compendio, non puoi presentare un compendio in televisione". Sforzi che si sono tradotti in risultati più che lodevoli, non trovate? Nonostante ciò, alcune star di Game of Thrones come Emilia Clarke hanno deciso di non guardare House of the Dragon.