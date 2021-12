House of the Dragon, George RR Martin ha già visto il primo episodio!

George R.R. Martin ha visto il montaggio preliminare del primo episodio di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones attesa per il 2022. L'autore, impegnato a lavorare al prossimo capitolo della serie letteraria, ha rivelato sul suo blog le prime impressioni dopo la visione e sembra molto soddisfatto!

Nei giorni scorsi l'attore gallese Rhys Ifans aveva rivelato che la produzione di House of The Dragon è ancora in corso e, a quanto pare, parallelamente alle riprese è già in corso la post-produzione.

L'autore della saga letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, commentando il fatto che House of the Dragon sia stato nominato come show più atteso del 2022, ha raccontato sul suo blog di aver visto il montaggio preliminare del primo episodio: "Non vedo l'ora anch'io che esca" ha ammesso Martin. "L'ho amato. E' oscuro, potente e viscerale... Proprio come voglio che sia un fantasy epico. Ryan (Condal) e Miguel (Sapochnik) hanno fatto un lavoro straordinario".

Lo scrittore si è complimentato anche con il cast della serie spin-off: "Proprio come per Game of Thrones, la maggior parte degli spettatori conoscerà pochi attori, ma credo che vi innamorerete di molti di loro". Infine, ha concluso il suo post rassicurando i fan: "I Targaryen sono in ottime mani, non credo resterete delusi".

Di recente anche Matt Smith ha parlato di House of the Dragon, rivelando in cosa differirà dalla popolare serie HBO e ammettendo che, con l'ambizione di creare la miglior serie possibile, sarà difficile replicare il successo di Game of Thrones.