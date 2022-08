House of the Dragon, George RR Martin: 'Spero in un franchise tipo Marvel o Star Wars'

Il mondo di Game of Thrones è in continua espansione: House of the Dragon sarà solo la prima di una serie di show spin-off, tra prequel e sequel, che HBO sembra già da tempo intenzionata a produrre per ravvivare il successo della serie tratta dai libri di George R.R. Martin. Ma qual è il parere dello scrittore al riguardo?

Il buon George sembra in effetti essere piuttosto favorevole all'operazione, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni: mentre lo showrunner analizza le differenze tra House of the Dragon e Game of Thrones, infatti, l'autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si dice speranzoso in un franchise stile MCU.

"Quanti show manderemo in onda? Non lo so, ma spero che la risposta sia molteplici e che, quando tutto sarà al suo posto, avremo in mano qualcosa di simile al modello Marvel o Star Wars" ha spiegato lo scrittore attualmente a lavoro sull'attesissimo sesto libro della saga (il quinto capitolo, Una Danza coi Draghi, risale addirittura al 2011).

Il materiale, d'altronde, non manca di certo: le epoche da raccontare sono moltissime, e i personaggi da approfondire praticamente un'infinità. Quali show vorreste vedere nel futuro del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova featurette di House of the Dragon, intanto, ci ha mostrato le casate presenti nella nuova serie HBO.