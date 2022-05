House of the Dragon meglio di GOT? George R.R. Martin: 'Piena di battaglie e draghi'

Manca relativamente poco, ormai, all'uscita della prima stagione di House of the Dragon, il primo spinoff di Game of Thrones e prequel su Casa Targaryen. Lo scrittore George R.R. Martin ha visionato anche gli ultimi episodi e li ha elogiati con fare entusiastico: "Sarà pieno di battaglie e draghi, ma anche molto diverso da GOT".

Se confrontata a quanto potevamo aspettarci, visti i tempi lunghi di produzione da parte di HBO soprattutto per serie di questa portata, la data di uscita di House of the Dragon – primo dei numerosi spinoff di Game of Thrones in sviluppo – è piuttosto ravvicinata. Il 22 agosto è dietro l’angolo, gli ultimi mesi saranno dedicati al materiale promozionale (di cui forse l’arrivo è imminente) e questo vuol dire che si dovrebbe essere già arrivati a un buon punto nella fase di montaggio e post-produzione.

A farcelo pensare anche un recente intervento di George R.R. Martin, che continua ovviamente a essere coinvolto come produttore esecutivo delle serie. Gli episodi gli vengono sottoposti e la sua opinione è tenuta in grande stima: o almeno questo si vuole far passare, considerando lo stretto legame che Martin ha con i fan della saga. Lo scrittore è un entusiasta, quasi un fan in attesa che, avendo appena visto altri episodi della prima stagione, ha voluto rinnovare la sua eccitazione per quanto è stato fatto nella serie.

Lo scrittore ha infatti scritto sul suo notissimo blog (Not a Blog): “Ho visto i tagli approssimativi di un altro paio di episodi di House of the Dragon e sono rimasto soddisfatto come lo ero degli episodi precedenti. Ryan e Miguel, il loro cast e la loro troupe stanno facendo un ottimo lavoro. A quelli di voi che piacciono i personaggi complessi, conflittuali e grigi (come me) piacerà questa serie, penso. Ci saranno molti draghi e battaglie, di sicuro, ma la spina dorsale della storia sono i conflitti umani, l'amore e l'odio, il dramma del personaggio piuttosto che l'azione/avventura".

Ma a dire la verità è stato un membro del cast, il Matt Smith di Doctor Who, a dissentire parzialmente su questa linea: “Penso che questo spinoff sia davvero diverso dalla serie originale, a essere onesto. Voglio dire: deve essere così. La serie originale era una cosa a sé, era così brillante e in qualche modo ha lasciato un segno in un modo che sarebbe impossibile da ripetere. Quindi, non lo so. La verità è che non ho visto gli episodi nella loro interezza, quindi risulta difficile esprimere un’opinione. Essenzialmente è nello stesso mondo, ma deve assumere un'identità leggermente diversa. Ma chi lo sa? Non ne ho idea".

Lo spinoff in arrivo i 22 agosto sarà ambientato dai tre ai due secoli primi rispetto agli eventi della nave madre e vedrà i Targaryen, domatori di draghi, ancora sul trono di Approdo del Re. Ma sulla casata incombe una guerra civile alle porte.