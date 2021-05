House of the Dragon, Graham McTavish si unisce al cast dello spin-off di Game of Thrones

Se ne parlava ormai da un po', e tutti gli indizi portavano all'ingresso di Graham McTavish nel cast di House of the Dragon, ma adesso è ufficiale: l'attore di Outlander si aggiunge allo spin-off di Game of Thrones.

A confermare il suo arrivo a Westeros è lo stesso Graham McTavish durante un'intervista con l'Hollywood Reporter.

"Mi sto divertendo molto [sul set di House of the Dragon]. Abbiamo appena iniziato. È un progetto davvero enorme, quindi stiamo facendo conoscenza gli uni con gli altri. Sono persone davvero adorabili" ha affermato l'attore.

"È fantastico, ma non posso dirvi molto al riguardo" anticipa però McTavish, facendo capire che l'identità del suo personaggio resterà un mistero ancora per un po' "Non posso dirvi nulla sulla storia! Però posso dirvi che ci saranno parecchi draghi".

E ad animare l'intervista e tenere in vita l'argomento Game of Thrones ci pensa poi Sam Heughan, co-star di McTavish in Outlander e Men in Kilt, che aggiunge: "Ehi, io ci sono [in House of the Dragon?" per sentirsi rispondere dall'altro "Non credo, almeno per ora. Però attendo... Mi viene da dire 'Dov'è Sam?' perché ormai sembra una costante dei miei contratti!"

E in effetti, Heughan non ci starebbe affatto male nello show... Specialmente visto che, rivela, aveva fatto ben 7 provini diversi per Game of Thrones, in passato! "Ho sostenuto sette audizioni per Game of Thrones... Sette! Ho fatto il provino per Loras, Renly, alcuni membri della Night's Watch... Ed ero sempre lì lì per ottenere la parte! Ero arrivato al punto da dire 'Ragazzi, datemi semplicemente una spada!'. Tutti facevano per quelle parti".

Sarebbe sicuramente interessante vedere Heughan di nuovo al fianco di McTavish in House of the Dragon, non trovate? Chissà se accadrà...