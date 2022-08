House of the Dragon, lo stiamo guardando in anteprima! Recensione in arrivo

All'improvviso fa ancora più caldo. Proprio in queste ore, a pochi giorni dal debutto del prequel di Game of Thrones, la redazione di Everyeye.it sta dando un primo sguardo agli episodi iniziali di House of the Dragon. La serie è in uscita a partire dal 22 agosto, ma la recensione arriverà ben prima: tenetevi pronti!

Ormai ci siamo. Abbiamo atteso mesi, anni per il prequel nonché primo spinoff della serie fantasy tratta dall’opera di George R.R. Martin, uno degli show più apprezzati nella storia del piccolo schermo. Meno di dieci giorni all’uscita di House of the Dragon sugli schermi di HBO Max e in contemporanea in Italia su quelli di Sky e NOW. Le prime impressioni parlavano di uno spinoff assolutamente all’altezza delle prime stagioni di Game of Thrones.

Ma ora è il nostro turno di riportarvi le prime impressioni sulla serie dedicata a Casa Targaryen, quando ancora i cavalcatori di draghi governavano su Westeros. Proprio in queste ore, la redazione di Everyeye.it sta visionando i primi episodi di House of the Dragon: la recensione è in arrivo, tenetevi pronti. Perché a giudicare da quanto scrive il nostro Gabriele Laurino, di cui trovate il post in calce all’articolo: “All’improvviso fa ancora più caldo”. Senza contare le reazioni entusiastiche per House of the Dragon.

Battaglie, intrighi, ma soprattutto draghi. Ci sarà tutto questo nella serie incentrata, appunto, sulla guerra dinastica ambientata due secoli prima i fatti di Game of Thrones e nota come Danza dei Draghi. Quando Re Viserys (Paddy Considine) annuncia la primogenita Rhaenyra (Emma D’Arcy) come sua legittima erede al Trono di Spade, il suo decreto di successione verrà minato dal fratello minore Daemon (Matt Smith), zio di Rhaenyra, nonché da Alicent Hightower (Olivia Cooke), figlia del Primo Cavaliere del Re Otto Hightower (Rhys Ifans). Per arrivare preparati, trovate qui un analisi del trailer di House of the Dragon. Restate con noi per la recensione imminente!