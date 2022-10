House of the Dragon, la guerra è alle porte: ecco le nuove immagini del season finale!

La Danza dei Draghi sta per iniziare. Nelle ultime ore, HBO ha rilasciato le nuove immagini promozionali dell'ultimo episodio della stagione, che verrà trasmesso domenica notte e che in Italia potrete vedere come di consueto su Sky e NOW.

Dopo l'affascinante episodio della scorsa settimana, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di House of the Dragon 1x09, che si è concentrato sulla figura della Regina Alicent e sullo schieramento dei 'verdi' di Approdo del Re, la decima puntata ci porterà a Roccia del Drago da Daemon e Rhaenyra, come suggeritoci dal titolo del season finale "La Regina Nera" e dalle immagini che vi lasciamo in calce alla notizia.

La tragica scomparsa del Re Viserys, interpretato da un fantastico Paddy Considine, ha sconvolto l'intero regno, ormai sempre più diviso. La guerra è alle porte e come anticipato dal trailer dell'episodio finale di House of Dragon, Rhaenyra dovrà farsi trovare preparata.

"Adoro il fatto che la gente sia così coinvolta da questi personaggi, e credo che questo sia parte del divertimento", ha dichiarato la produttrice dello show Sara Hess. "Un minuto prima ti piace qualcuno, e il minuto dopo ti piace qualcun altro. Ma non sono sorpresa. Matt [Smith] è uno che rischia molto nelle sue interpretazioni e ha quel piccolo sorriso e, sai... non puoi farne a meno! È carismatico. La gente ama i cattivi. Ma non credo che sia particolarmente un buon padre o un buon fratello".