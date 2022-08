House of the Dragon: la guida completa a tutti i personaggi, attori e casate della serie

House of the Dragon ha debuttato siglando il nuovo record per il maggior numero di spettatori per il primo episodio di una serie all'esordio, in attesa delle prossime puntate abbiamo pensato di fornirvi una rapida e pratica guida al cast del prequel di Game of Thrones.

Ispirata al romanzo 'Fuoco e Sangue' di George RR Martin, infatti, la serie si concentrerà sull'evento noto nella storia di Westeros come la “Danza dei Draghi”, la battaglia per la successione al Trono di Spade: come da tradizione, però, i personaggi che appariranno saranno tantissimi, appartenenti a numerose famiglie di Westeros, e in alcuni casi avranno addirittura i volti di diversi attori (a causa dei salti temporali). Ecco quindi l'elenco dei protagonisti di House of the Dragon, divisi per casate:

CASA TARGARYEN:

Re Viserys I Targaryen - interpretato da Paddy Considine, Viserys è il nipote di Jaehaerys I Targaryen ed è considerato uno dei più grandi re della storia del continente.

- interpretato da Paddy Considine, Viserys è il nipote di Jaehaerys I Targaryen ed è considerato uno dei più grandi re della storia del continente. Rhaenyra Targaryen - interpretata da Milly Alcock nel primo episodio e da Emma D’Arcy da adulta, è la primogenita di Viserys: come visto nella prima puntata, il re scatena il dissenso a corte quando la sceglie come erede al trono, decretando la prima volta che una donna siederà sul Trono di Spade.

- interpretata da Milly Alcock nel primo episodio e da Emma D’Arcy da adulta, è la primogenita di Viserys: come visto nella prima puntata, il re scatena il dissenso a corte quando la sceglie come erede al trono, decretando la prima volta che una donna siederà sul Trono di Spade. Daemon Targaryen - interpretato da Matt Smith, un guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile, è il fratello di re Viserys e legittimo erede al trono in base alle tradizioni maschiliste del regno.

- interpretato da Matt Smith, un guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile, è il fratello di re Viserys e legittimo erede al trono in base alle tradizioni maschiliste del regno. Aegon Targaryen - interpretato da Tom Glynn-Carney, con Jake e Rory Heard che interpretano la versione più giovane in scene di flashback. Nei libri su cui è basato lo spettacolo, guida un esercito contro Rhaenyra.

- interpretato da Tom Glynn-Carney, con Jake e Rory Heard che interpretano la versione più giovane in scene di flashback. Nei libri su cui è basato lo spettacolo, guida un esercito contro Rhaenyra. Aemond Targaryen - interpretato da Ewan Mitchell, è un altro figlio di Viserys, è il fratellastro di Rhaenyra ed è riconoscibile per la sua caratteristica benda sull'occhio.

- interpretato da Ewan Mitchell, è un altro figlio di Viserys, è il fratellastro di Rhaenyra ed è riconoscibile per la sua caratteristica benda sull'occhio. Helaena Targaryen - interpretata da Phia Saban, è la figlia di Viserys e Alicent Hightower, il che la rende la sorella di Aegon e Aemond. Nel libro 'Fuoco e Sangue', Helaena è descritta come particolarmente apprezzata dalla gente comune in tutto il Continente Occidentale.

- interpretata da Phia Saban, è la figlia di Viserys e Alicent Hightower, il che la rende la sorella di Aegon e Aemond. Nel libro 'Fuoco e Sangue', Helaena è descritta come particolarmente apprezzata dalla gente comune in tutto il Continente Occidentale. Baela Targaryen - interpretata da Bethany Antonia, è la figlia di Daemon e sua madre è Laena Velaryon. Nel libro, era la sorella gemella di ...

- interpretata da Bethany Antonia, è la figlia di Daemon e sua madre è Laena Velaryon. Nel libro, era la sorella gemella di ... Rhaena Targaryen - interpretata da Phoebe Campbell: lei e Baela nel libro 'Fuoco e Sangue' erano gemelle, ma nella serie tv il dettaglio è stato cambiato facendo di Rhaena la sorella minore di Baela.

CASA HIGHTOWER:

Otto Hightower - interpretato da Rhys Ifans, è il Primo Cavaliere del Re, una posizione che ha ricoperto prima per Jaehaerys I e che oggi continua ad occupare per il regno di Viserys. E' anche il padre di...

- interpretato da Rhys Ifans, è il Primo Cavaliere del Re, una posizione che ha ricoperto prima per Jaehaerys I e che oggi continua ad occupare per il regno di Viserys. E' anche il padre di... Alicent Hightower - interpretata da Emily Carey da giovane e da Olivia Cooke da adulta. Introdotta già nel primo episodio, diventerà uno dei personaggi principali della serie tv.

CASA VELARYON:

Corlys Velaryon - interpretato da Steve Toussaint, è conosciuto anche come il Serpente di Mare ed è il capo della Casa Velaryon che, come la Casa Targaryen, è originaria di Valyria. E' noto in tutto il Continente Occidentale per i suoi viaggi leggendari, che lo hanno portato a grandi scoperte e avventure (se tutto andrà secondo i piani attualmente noti, sarà anche il protagonista di uno dei nuovi spin off di Game of Thrones attualmente in fase di sviluppo). Oggi fa parte del consiglio del re e, sposato con una Targaryen, accetterà la decisione di Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono.

- interpretato da Steve Toussaint, è conosciuto anche come il Serpente di Mare ed è il capo della Casa Velaryon che, come la Casa Targaryen, è originaria di Valyria. E' noto in tutto il Continente Occidentale per i suoi viaggi leggendari, che lo hanno portato a grandi scoperte e avventure (se tutto andrà secondo i piani attualmente noti, sarà anche il protagonista di uno dei nuovi spin off di Game of Thrones attualmente in fase di sviluppo). Oggi fa parte del consiglio del re e, sposato con una Targaryen, accetterà la decisione di Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono. Rhaenys Targaryen in Velaryon - interpretata da Eve Best, è la cosiddetta regina che non fu: figlia del re Aemon, figlio di Jaehaerys, venne scavalcata in linea di successione in quanto donna.

- interpretata da Eve Best, è la cosiddetta regina che non fu: figlia del re Aemon, figlio di Jaehaerys, venne scavalcata in linea di successione in quanto donna. Laena Velaryon - interpretata da Savannah Steyn, è la figlia di Corlys e Rhaenys, una cavalcatrice di draghi descritta nel libro come di eccezionale bellezza.

- interpretata da Savannah Steyn, è la figlia di Corlys e Rhaenys, una cavalcatrice di draghi descritta nel libro come di eccezionale bellezza. Laenor Velaryon - interpretata da John Macmillian e Theo Nate, a seconda della linea temporale. Laenor è il fratello di Laena e un altro cavaliere di draghi.

- interpretata da John Macmillian e Theo Nate, a seconda della linea temporale. Laenor è il fratello di Laena e un altro cavaliere di draghi. Vaemond Velaryon - interpretato da Wil Johnson, è il fratello minore di Corlys, e comandante della marina dei Velaryon.

- interpretato da Wil Johnson, è il fratello minore di Corlys, e comandante della marina dei Velaryon. Jacaerys Velaryon - interpretato da Harry Collett, è il figlio di Rhenyra Targaryen e Laenor Velaryon.

ALTRI PERSONAGGI:

Lady Mysaria - interpretata da Sonoya Mizuno, viene da Lys ed è l'amante e consigliera di Daemon Targaryen.

- interpretata da Sonoya Mizuno, viene da Lys ed è l'amante e consigliera di Daemon Targaryen. Criston Cole - interpretato da Fabien Frankel, uno dei migliori cavalieri del Continente Occidentale.

- interpretato da Fabien Frankel, uno dei migliori cavalieri del Continente Occidentale. Rickard Stark - interpretato da David Hounslow, guardiano del Nord durante il regno di Viserys apparso nel primo episodio di House of the Dragon. Suo padre era il precedente Guardiano del Nord e Lord della Casa Stark, Benjen Stark. E' il bisbisbisbisnonno di Eddard Stark.

- interpretato da David Hounslow, guardiano del Nord durante il regno di Viserys apparso nel primo episodio di House of the Dragon. Suo padre era il precedente Guardiano del Nord e Lord della Casa Stark, Benjen Stark. E' il bisbisbisbisnonno di Eddard Stark. Jason Lannister e Tyland Lannister - entrambi interpretati da Jefferson Hall, gemelli della casa Lannister.

- entrambi interpretati da Jefferson Hall, gemelli della casa Lannister. Lyonel Strong - interpretato da Gavin Spoakes, è l'attuale Lord di Harrenhal e serve nel consiglio di re Viserys.

- interpretato da Gavin Spoakes, è l'attuale Lord di Harrenhal e serve nel consiglio di re Viserys. Harwin "Breakbones" Strong - interpretato da Ryan Corr, è il figlio maggiore di Lord Lyonel.

- interpretato da Ryan Corr, è il figlio maggiore di Lord Lyonel. Larys Strong - interpretato da Matthew Needham, è uno dei figli minori di Lord Lyonel.

- interpretato da Matthew Needham, è uno dei figli minori di Lord Lyonel. Il Gran Maestro Mellos - interpretato da David Horovitch, è uno dei consiglieri più fidati di Viserys e ricopre un ruolo simile a quello del Gran Maestro Pycelle de Il Trono di Spade.

- interpretato da David Horovitch, è uno dei consiglieri più fidati di Viserys e ricopre un ruolo simile a quello del Gran Maestro Pycelle de Il Trono di Spade. Harrold Westerling - interpretato da Graham McTavish, Ser Harrold è un cavaliere della Guardia Reale. Ha poche menzioni nei libri, ma la HBO lo ha descritto come un personaggio cavalleresco e onorevole.

- interpretato da Graham McTavish, Ser Harrold è un cavaliere della Guardia Reale. Ha poche menzioni nei libri, ma la HBO lo ha descritto come un personaggio cavalleresco e onorevole. Lyman Beesbury - interpretato da Bill Paterson, è il Signore di Honeyholt, siede nel consiglio dei come maestro del conio.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di House of the Dragon.