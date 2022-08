House of the Dragon, HBO sotto accusa per non aver avvisato il pubblico di QUELLA SCENA

Il pilot di House of the Dragon è stato da record per HBO, e non solo per un fatto di ascolti: e quanto pare, infatti, a pochi giorni dalla messa in onda sono già scoppiate le polemiche negli Stati Uniti, a causa di una sequenza molto particolare contenuta nell'episodio.

Quasi a voler sottolineare la sua vicinanza alle atmosfere violentissime del dark fantasy per eccellenza Game of Thrones, infatti, il prequel nella sua prima ora 'di vita' ha mostrato una scene più cruente e crudeli della storia della tv, quella del parto cesareo di Aemma Aryn, il personaggio interpretato da Sian Brooke e prima moglie del Re Viserys di Paddy Considine (se ancora non riuscite a destreggiarvi tra tutti i protagonisti introdotti nel primo episodio, date un'occhiata alla nostra lista completa dei personaggi di House of the Dragon).

Per la realizzazione della sequenza il regista Miguel Sapochnik, conosciuto dai fan di GOT per aver diretto alcuni degli episodi più acclamati della serie principale, come 'Aspra dimora', 'La battaglia dei bastardi' e la spettacolare 'La lunga notte', ha ammesso di aver consultato diverse donne prima di decidere di includere o meno la scena, ma ora alcuni enti di beneficenza hanno protestato contro la HBO a causa della mancanza di un avviso che secondo lo loro il network avrebbe dovuto aggiungere in cartello prima dell'inizio dell'episodio. Jen Coates, la direttrice dell'organizzazione benefica Sands, ha dichiarato alla BBC che spettacoli come House of the Dragon dovrebbero rendere le persone consapevoli di ciò che potrebbe essere mostrato nel corso dei propri episodi: “Penso che sia una sequenza abbastanza traumatica per chiunque, a qualunque età: con un avviso posto all'inizio dell'episodio, le persone si sarebbero potute preparare e avrebbero potuto decidere se saltare la scena o meno."

Insomma, con un solo episodio in onda House of the Dragon ha riacceso quelle polemiche che Game of Thrones si è portata dietro da sempre. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!