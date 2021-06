House of the Dragon, HBO afferma: 'il prequel di Game of Thrones sarà spettacolare'

Le riprese del primo spin-off di Game of Thrones intitolato House of the Dragon sono attualmente in corso ed il capo dei contenuti di HBO e HBO Max, Casey Bloys, ha parlato dell’atteso show in una nuova intervista.

Bloys è rimasto sorpreso dal numero di persone che credono che ci siano più serie legate a Game of Thrones in produzione attiva e ha confermato che House of the Dragon, guidato dallo showrunner/produttore esecutivo Ryan J. Condal e dal regista/produttore esecutivo Migel Sapochnik, è l'unico spin-off attualmente in produzione.



"Sembra spettacolare", ha detto Bloys a Variety. “Il cast che (Sapochnik) e Ryan hanno messo insieme sembra buono”.

Il boss della HBO ha anche confermato che i creatori di Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss non hanno lavorato al progetto previsto per arrivare su HBO e HBO Max nel 2022.

House of the Dragon si svolge circa 300 anni prima degli eventi della serie madre e presenta quindi un cast di personaggi completamente nuovo.

I membri del cast confermati per lo spettacolo includono Paddy Considine come Viserys Targaryen, Matt Smith come il principe Daemon Targaryen, Emma D'Arcy come la principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint come Lord Corlys Velaryon e Olivia Cooke come Alicent Hightower. Graham McTavish si è unito recentemente al cast di House of the Dragon in un ruolo ancora misterioso.



La serie è basata sul romanzo Fuoco e Sangue (Fire & Blood) di George RR Martin e racconterà la storia della Casa Targaryen, concentrandosi in particolare sulla guerra civile chiamata "The Dance of the Dragons".



"House of the Dragon è l'unico spin-off in lavorazione", ha aggiunto Bloys riguardo all'espansione di Game of Thrones. “Tutti gli altri sono in varie fasi di sviluppo. La gente potrebbe pensare che al momento abbiamo le riprese in corso di 10 serie me ce n'è solo una che andrà in onda nel 2022. Vedremo come si svilupperanno gli altri progetti”.



Secondo quanto riferito, altri tre spin-off in lavorazione includono 9 Voyages (alias Sea Snake), Flea Bottom e 10.000 Ships.



In attesa di tornare a Westeros nel 2022 ecco tutto quello che sappiamo su House of the Dragon.