House of the Dragon: HBO annuncia il nuovo podcast dedicato allo spin-off di GoT!

Mentre House of the Dragon arriva al Comic-Con di San Diego, HBO annuncia l'arrivo di un podcast che "discuterà Game of Thrones in una chiave adatta sia ai fan casuali sia agli irriducibili". Il nome di questa serie sarà The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon, e a condurre gli episodi ci saranno Jason Concepcion e Greta Johnsen.

Il podcast verrà lanciato il 3 Agosto, e conterrà interviste con il cast, la troupe e i fan delle celebrità di Game of Thrones. Tra gli ospiti ci sarà anche il creatore/autore/produttore di GoT George R. R. Martin. Ma non finisce qui, perché i primi episodi ci daranno la possibilità di rispolverare l'articolata storia delle numerose case, personaggi e regni di Westeros, per poter arrivare pronti all'esordio di House of the Dragon che avverrà il 21 Agosto.

Dopo questa data, le puntate del podcast offriranno analisi, interviste e teorie sugli episodi che man mano usciranno. Una volta terminata la stagione, il podcast non si fermerà, e verranno pubblicati nuovi contenuti che esplorano il fandom di Game of Thrones in attesa della Convention ufficiale di GoT.

Questa idea viene dallo stesso network in seguito alle richieste di molti spettatori. "Sentiamo costantemente le voci del pubblico che vuole discutere e analizzare la nostra programmazione dopo averla vista", ha infatti spiegato Michael Gluckstadt, Direttore dei contenuti Podcast per HBO Max. "Investendo in podcast, possiamo estendere la conversazione oltre lo show e coinvolgere i fan a un livello più profondo, migliorando l'esperienza narrativa complessiva."

Intanto, mentre aspettiamo maggiori informazioni sullo show in arrivo a fine Agosto, George R.R. Martin parla dei personaggi di House of the Dragon!