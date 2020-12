House of the Dragon, HBO conferma il periodo d'uscita dello spin-off di Game of Thrones

A poco più di un anno dal controverso e discusso finale di Game of Thrones, HBO non è certo rimasta con le mani in mano pianificando diverse serie spin-off per il futuro. Il primo della lista è House of the Dragon, che prenderà ispirazione dal romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin e seguirà l'ascesa della famiglia Targaryen.

Il cast della serie è in progressivo aumento e nel frattempo il network ha confermato il periodo d'uscita dello show, previsto nel 2022.

Nonostante sia una notizia che era già circolata nelle scorse settimane, i fan si sono sempre chiesti se la pandemia di COVID-19 potesse influire sulla decisione finale di HBO. Tuttavia con l'aumento delle produzioni che hanno ripreso i lavori non è impossibile pensare ad un rilascio dello show in tempo per il 2022.



House of the Dragon vedrà Paddy Considine nei panni di Viserys Targaryen, Matt Smith nel ruolo del principe Daemon Targaryen, Emma D'Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen e Olivia Cooke nelle vesti di Alicent Hightower.

HBO ha ordinato una prima stagione da 10 episodi, con George R.R. Martin tra i produttori esecutivi.

"Non vediamo l'ora di esplorare le origini della casa dei Targaryen e i primi giorni di Westeros" ha dichiarato Casey Bloys di HBO.



