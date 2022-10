House of the Dragon, HBO delusa per il leak del finale: 'Rovinata l'esperienza dei fan'

Il leak del season finale di House of the Dragon ha mandato su tutte le furie HBO che ancora una volta, dopo quanto già accaduto negli scorsi anni con Game of Thrones, si trova a fare i conti con un'incredibile falla nel sistema di sicurezza che ha portato alla diffusione prematura dell'ultimo episodio di uno dei suoi show di punta.

"Siamo consapevoli che il decimo episodio di House of the Dragon è stato pubblicato su siti torrent illegali", ha affermato HBO in una dichiarazione a Variety, aggiungendo che la fuga di notizie sembra provenire da un partner di distribuzione in Europa, Africa o Medio Oriente.

"HBO sta monitorando la situazione e sta tentando di eliminare nel modo più aggressivo possibile queste copie da Internet", ha aggiunto l'emittente. "Siamo delusi dal fatto che questa azione illegale abbia rovinato quella che sarebbe potuta essere una straordinaria esperienza visiva per i fedeli fan dello show"

Nella dichiarazione in questione, HBO ha fatto sapere che nonostante tutto, i telespettatori più pazienti e rispettosi della legge avranno la possibilità di vedere una "versione incontaminata dell'episodio quando sarà presentato in anteprima domenica su HBO e HBO Max, dove verrà trasmesso esclusivamente in 4K".

Tre anni fa HBO era stata vittima anche del leak del finale di Game of Thrones. Insomma, il tempo passa ma il sistema di sicurezza dell'emittente statunitense continua a fare acqua da tutte le parti.