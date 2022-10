House of the Dragon, HBO: 'Improbabile l'arrivo di altri spin-off prima della Stagione 2'

Subito dopo la conclusione di Game of Thrones, HBO aveva subito annunciato che sarebbero presto arrivate delle serie spin-off ambientate nello stesso mondo creato da George R.R. Martin. Dopo una prima serie scartata dopo un pilot insoddisfacente, si è arrivati a House of the Dragon. Tuttavia, è improbabile ne vedremo altri nel breve periodo.

Nel corso delle ultime ore, Casey Bloys - chief content officer di HBO e HBO Max - ha dichiarato a Vulture non ci sarà un secondo spin-off dell'acclamata serie fantasy almeno fino all'arrivo della seconda stagione di House of the Dragon.

In un'intervista a Vulture, Bloys spiega perché è improbabile che i fan vedano un altro spin-off di Game of Thrones prima della seconda stagione di House of the Dragon. Non entra nei dettagli su quale potrebbe essere il prossimo progetto in cantiere, ma sottolinea che non andrebbe avanti senza l'approvazione del creatore della serie George R.R. Martin. Bloys afferma inoltre che un secondo spin-off non è ancora stato autorizzato, il che rende ogni possibilità di realizzarlo ancora lontana nel tempo.

"Probabilmente la prossima cosa che arriverà sarà la seconda stagione. Cerco di non commentare troppo le fasi di sviluppo, quindi non c'è molto da dire, se non che quando troveremo la storia che piace a George e che piace anche a noi, andremo avanti".

Con così tanti spin-off tra cui scegliere, è difficile valutare quale HBO vorrà perseguire dopo il successo di House of the Dragon. Un probabile candidato che Bloys e il suo team potrebbero scegliere è Snow, dal titolo provvisorio, che parla del beniamino dei fan Jon Snow dopo gli eventi di Game of Thrones, con Kit Harrington che riprende il suo ruolo. Questo spin-off potrebbe servire a rettificare parzialmente il finale molto criticato di Game of Thrones e a dare ai fan un po' di pace.

Dalle parole di Bloys, quindi, anche quest'ultimo progetto così come la Stagione 2 di House of the Dragon non arriverà prima del 2024.